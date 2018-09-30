'Yunan polisi bizi dövüp kıyafetlerimizi aldı'

DHA/ Yunanistan sınırı yakınlarında bulunan 13 kişi, yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken Yunan polisi tarafından yakalandıklarını ve polisin kendilerini dövdüğünü, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiğini öne sürdü.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup 'kaçak' olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 sığınmacı birçoğu yarı çıplak halde bulundu. Sağlık kontrolünün ardından kişiler işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni elbiseler verilen 'kaçaklar' Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.

Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocuklarında bulunduğu 80 'kaçak' 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.