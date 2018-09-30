İstanbul'da afet! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı...

DHA/ Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Beykoz Çengelderesi de sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere yakınında bulunan 2 ev sular altında kaldı. Evde kalanlar tavanı kırarak çatıdan çıktı. Yine Beykoz'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Mahmut Şevket Paşa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı.

Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı.

Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

Sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu.

Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel ve eşini komşuları uyandırdı.

Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.

Çatıya yıldırım düştü

Olay, Elmalı Mahallesi'nde Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.