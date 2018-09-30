Okul bahçesinde öpüşen öğrenciye hapis cezası

Okul bahçesinde 13 yaşındaki S.Ö. ile öpüşen ve bu sırada bir başka öğrenci tarafından görüntülenen 16 yaşındaki A.K.’ye hapis cezası verildi.

İddiaya göre kız öğrenci S.Ö. ile A.K. sosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu.

Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nin videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook üzerinden S.Ö.’ye gönderdi.

Görüntünün yayılmasının ardından okul müdürü ve sınıf öğretmenleri devreye girdi.

Hâkim ergenliği dikkate almamış

Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak”, 16 yaşındaki A.K. hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğun cinsel istismarı”, görüntüleri kendi aralarında paylaşan 4 çocuk hakkında ise “çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hâkim karşısına çıkan yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuktan 5’i beraat ederken, lise 10’uncu sınıf öğrencisi A.K., 7’nci sınıf öğrencisi S.Ö.’ye karşı basit cinsel istismar suçunu işlemekten 4.5 yıl hapis cezası aldı. Bilirkişi raporunda ergenliğin vermiş olduğu dürtülerle bu eylemin gerçekleştirildiğinin vurgulandığı, ancak savcı ve hâkimin bu talebi dikkate almadığını belirtti.