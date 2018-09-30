30 Eylül 2018 11:18

Ödüllü yönetmen ‘örgüt üyeliği'nden tutuklandı

Ödüllü yönetmen ‘örgüt üyeliği'nden tutuklandı
Diyarbakır’daki evine 26 Eylül’de yapılan polis baskını ile gözaltına alınan Yönetmen Giyasettin Şehir, Emniyet’teki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi.
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Savcılık ifadesi alınan Şehir, yöneltilen “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilip, tutuklanması istendi. Mahkemeye çıkarılan yönetmen, aynı suçlamayla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Yönetmen Giyasettin Şehir, çektiği ''Yürüyüş (Meş)'' filmi ile 2011 yılında katıldığı 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ödülünü layık görülmüştü.

Dicle-Fırat Kültür Sanat Merkezi’nin kuruluşunda yer alan Şehir, burada uzun yıllar boyunca sinema, tiyatro ve modern dans konusunda eğitip verip, yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

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