Utanç 1 yıldır bitmedi!

Van’ın Edremit Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Atıf Çiçekli, 1’inci dereceden sit alanı olan Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine geçtiğimiz yıl tuvalet, otopark ve soyunma kabinleri inşa ettirdi. Türkiye ve dünyada tepkilere neden olan olayın HDP Milletvekili Garo Paylan tarafından Meclis gündemine taşınması üzerine dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açıklama yapmak zorunda kalmıştı.



Bakan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Edremit’teki kazılarla ilgili Koruma Kurulumuz tarafından, alanda mevcut bulunan yapıların işleme uygun olmadığına, izinsiz uygulamaların kültür varlığı tabakasına zarar vermeden ilgili müze müdürlüğü denetiminde 60 gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Yani ‘Tuvalet yapıldı’ dediğiniz yerle ilgili, yapılan yapıların kaldırılmasıyla ilgili Koruma Kurulu kararı var" demişti.



Kayyım Atıf Çiçekli ise, bakanın bu açıklamasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgede bir Ermeni mezarlığının olmadığını savunup, herhangi bir yapının yıkılmayacağını kaydetmişti.



İnşa edilen yapıların 60 gün içerisinde kaldırılacağını söyleyen Bakan Kurtulmuş’un açıklamasının üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen söz konusu yapılar hala yerli yerinde. Koruma Kurulu kararı olmasına rağmen Ermeni mezarlığı üzerine yapılan tuvaletler kaldırılmazken, soyunma kabinleri için inşa edilen yapılar Dilkaya Mahallesi Kadın Taziye Evi olarak kullanılır durumda.