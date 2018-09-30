Çarık'ın 'Seçime giden İstanbul Barosu'nda neler oluyor' başlıklı köşe yazısı şöyle;

İstanbul Barosu 40 bini aşan kayıtlı üye sayısıyla oldukça büyük bir güç. Hem etkisiyle hem de mevcuduyla... Avukatlarının sayısı Anadolu’da birçok il merkeziyle eş değer sayıda.

40 bin 578 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nda seçim yarışı başladı. Ekim ayı içerisinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul’da başkanlık için (13-14 Ekim 2018 saat 10.00, çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Ekim 2018 saat 10.00) şu ana kadar 7 isim adaylığını açıklandı.

Yarışta öne çıkan isimler çoğunlukla aynı tabana seslenen mevcut başkan Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Hasan Kılıç…

Durakoğlu, 2016’dan bu yana baro başkanı ve baroyu uzun süredir yöneten grubun, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun tekrar başkan adayı.

Kılıç, Ümit Kocasakal ve Durakoğlu başkanlığında üç dönem Baro Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu’nun başkan adayı…

İstanbul Barosu 40 bini aşan kayıtlı üye sayısıyla oldukça büyük bir güç. Hem etkisiyle hem de mevcuduyla... Avukatlarının sayısı Anadolu’da birçok il merkeziyle eş değer sayıda.

Baro özellikle Ergenekon ve Balyoz davası dönemlerindeki duruşuyla, yöneticilerinin yargılanması pahasına çok büyük bir direnç gösterdi. Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkma noktasında başarılı bir sınav verdi.

İstanbul Barosu başta olmak üzere ve birçok baro bu tavrı her türlü baskıyı göze alarak gösterdi.

Hem üye sayısıyla hem de konumu itibariyle İstanbul Barosu burada büyük bir öneme sahip. Savunmanın adeta pusulası niteliğinde.

Toplumsal muhalefetin azaldığı, kitle ve meslek örgütlerinin sesinin bastırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Baroların, özellikle de İstanbul Barosu’nun bu mevcut durum içerisindeki yerini ısrarla vurgulamak gerekir. Cumhuriyet devrimlerini, hukuk devletini, yargı bağımsızlığını savunan bu kale düşmemelidir.

ABD emperyalizminin işbirlikçileri, FETÖ’cülerin hep bir ağızdan yürüttüğü “Darbeci Baro”, “Ergenekoncu Baro”, “Bunlar yargılanıyor, Baro Yönetimi düşmüştür” açıklamaları unutulmamalıdır.

Bu kısa girizgâhın ardından yeniden dönelim gündemimize…

BAŞKAN MEHMET DURAKOĞLU YENİDEN ADAY

Baroyu uzun yıllardır yöneten “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu”nun başkan adayı şu anki başkan Av. Mehmet Durakoğlu… İstanbul Barosu’nu “Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerini savunmanın kalesi” olarak nitelendiriyor, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk konusunda duyarlı bir ekip olduklarını belirtiyor ve ekliyor: “Bu sadece ifadede değil, gereğini yerinde getirmede de önemlidir.”

Baroyu bütün toplumun umudu haline getirdiklerini vurgulayan Durakoğlu, “İstanbul Barosu Türkiye’de en etkin demokratik kitle örgütüdür. Bir meslek örgütü olmasına rağmen, çevre, doğa, kadın kısacası bütün yaşamsal alanlarda duyarlıdır” diyor.

“Avukatlara dokunan ve onların sorunlarını çözmede bir duruşumuz vardır” ifadelerini kullanan Durakoğlu, bu alanda yaptıklarını şöyle sıralıyor: “Yeni baro binası, iki ayrı sosyal tesis, sağlık hizmetleri, adliyeler arası servisler, baronun ekonomik yapısını güçlendirmek bu noktada sayabileceğimiz şeylerdir.”

Baronun pasif olduğu şeklindeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını, seçime yönelik kampanyalar olduğunu söyleyen Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosu etkindir. Adalet arayışlarında, Cumhuriyet davasında, OHAL döneminde hep etkili olduk” diyor.

Bir baro deneyimi olan, barodan gelen anlayışı temsil ettiklerinin altını çizen Durakoğlu, sözlerini “Sadece baro yöneten değil, birikimleriyle de öne çıkan bir durumdayız. Göreve devam etmek anlayışındayız” şeklinde noktalıyor.

ÖNCE İLKE ÇAĞDAŞ AVUKATLAR YÜKSELİŞ GRUBU’NUN ADAYI HASAN KILIÇ

“Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu”nun başkan adayı Av. Hasan Kılıç, 2010-2016 yılları arasında, Ümit Kocasakal ve mevcut başkan Mehmet Durakoğlu dönemlerinde Baro Yönetim Kurulu Üyeliği yapan bir isim. İnsan Hakları Merkezi, MAHKİM üyeliği ve Fikri ve Sinai Haklar Merkezi üyeliğinde bulunan Kılıç, adaylığını ilk açıklayan isim aynı zamanda. Temmuz ayında Çağlayan Adalet Sarayı önünde çoğunluğu gençlerden oluşan bir kalabalıkla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi ve “değişim için adayım” dedi.

Zor dönemlerde ciddi mücadele verdiklerini belirtiyor Hasan Kılıç ve ekliyor: “Özel Yetkili Mahkemelerin hukuksuzluklarına direndik, yargılandık. Avukatlar olarak bedeller ödedik. Hukuk devletinin gelişmesi için mücadele ettik.”

Baroların pasif, durağan, etkinlikten uzak, edilgen bir anlayış içerisinde olması kabul edilemez diyen Kılıç, “Yeniden bir rol alınmalı, sorunlar çözülmeli, güçlü ve etkin bir savunma oluşturulmalı, meslek itibarı güçlendirilmelidir” ifadelerini kullanıyor.

AVUKAT HAREKETİ’NİN ADAYI: BAŞAR YALTI

Av. Dr. Başar Yaltı “Avukat Hareketi”nin başkan adayı. Avukat Hareketi’nin bağımsız, çağdaş, toplumcu bir anlayışla yola çıktığını belirtiyor. Başta “Önce İlke” olmak üzere, sol yelpazede yer alan Çağdaş Avukatlar Grubu ve diğer gruplardan kopan bir grup avukat tarafından başlatılan bir oluşum.

Hareketin adayı Yaltı, sol-sosyal demokrat kimliğiyle tanınıyor. Bir süre İstanbul Barosu Yayın Kurulu üyeliği yapan Yaltı, 2010-2012 döneminde Baro Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2017 döneminde ise Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

Başar Yaltı, “Biz en geniş anlamıyla hukuk devletini savunan, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı için mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkın içinde olacağız. Koltuğa yapışıp kalmayacağız. Adaletten yana hukukçularız. Bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke istiyoruz. Halkçı baro dönemini başlatacağız” diyor.

BARODA DEĞİŞİM VE GELİŞİM HAREKETİ’NİN ADAYI: TALAT CANBOLAT

“Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi”nin başkan adayı Av. Prof. Dr. Talat Canbolat. Grubun AKP’ye yakın olduğu biliniyor. Önceki Genel Kurul’larda aday çıkaran “Hukukun Üstünlüğü Platformu” da Canbolat’ı destekliyor.

Talat Canbolat, “her türlü siyasi, ideolojik, dini, mezhepsel, cinsiyet veya başkaca ayrım gözetmeksizin, grup ve grupçuluktan uzak, ehliyeti ve liyakatı esas alan, demokrasiyi, hukuk devletini, evrensel değerleri özümsemiş, Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı tüm meslektaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye çağırdıklarını” belirtiyor.

ORTAK HEDEF PLATFORMU ADAYI: CEM KAYA KARATÜN

Baro başkanlığı için adaylığını açıklayan bir diğer isim Av. Cem Kaya Karatün. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nde (AHM) 7 yılı başkan olmak üzere toplam 10 yılı aşkın görev yapan, “Ortak Hedef Platformu”nun adayı Karatün, Milli Görüşçü bir isim. 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi’nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayıydı.

“Avukatlık kimliği yeniden itibar kazanmalı” diyen Karatün, avukatlara GBT kontrolü yapılmasını kabul etmediklerini, adliyelerde otopark, asansör ve güvenlik sorununun çözülmesi gerektiğini belirtiyor. İdeoloji değil mesleki birlikteliğin olmasını savunuyor. Karatün, ayrıca yeni avukatlara tecrübe paylaşımı yapılacak alanlar oluşturmayı, ilk 3 yıl aidat almamayı ve CMK’da fazladan 2 puan verilmesini istiyor.

İSTANBUL MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU ADAYI: KAPTAN YILMAZ

“İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu” (İMAG) seçimlere Av. Kaptan Yılmaz’ın başkan adaylığıyla hazırlanıyor… Yılmaz, önceki Genel Kurul’larda da grubun yönetim kurulu adayıydı.

“Gücün değil, hakkın ve hakikatin vekilleriyiz”, “Avukat yoksa adalet yoktur” sloganlarıyla çalışmalarını sürdüren İMAG, sorunlara çözüm odaklı bir stratejiyle yola çıktıklarını belirtiyor. “Kurucu irade savunulacak, 1923 ruhu yaşatılacak”, “Etkin baro ve itibarlı avukat”, “Önce avukat”, “Güçlü baro, adil yargı” grubun seçim çalışmalarında kullandığı diğer sloganlarından.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN ADAYI: M. GÖKHAN AHİ

“Avukat Hakları Merkezi” başkan adayı olarak Av. M. Gökhan Ahi ile seçim yarışına dahil oldu. Ahi, İstanbul Barosu Bilişim Kurulu Merkezi Başkanlığı görevini iki dönem yürütmüştü.

Mesleğin onurunu ve itibarını yükseltmek için aday olduğunu söyleyen Gökhan Ahi, Baro yönetimine aday olmak için avukatların yaşadığı sıkıntıları gözlemlemek, deneyimlemek, aktif ve fiilen avukatlık yapıyor olmak, yeniliklere, teknolojiye açık olmak, değişime inanıyor olmak, her sabah gözlerini adliyelerde hak savunmak için açıp, her gece o günün hukuk adına neler yapıldığının muhasebesini yapmak gerektiğini ifade ediyor.

Önce İlke, Çağdaş Avukatlar ve diğer gruplardan ayrılanlar tarafından kurulan Avukat Hakları Merkezi 2016’daki seçimlerde de Av. Ömer Kavili’yi başkan adayı göstermişti.