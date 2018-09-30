'Muhalefetin yolu Cemil İpekçi'den geçiyor'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Cemil İpekçi'nin açıklamalarına köşesinde yer verdi. Hakan. İpekçi'nin geçmişte AKP'ye oy verdiğini ancak şimdilerde umutsuz olduğunu açıklamasını yorumladı.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının o bölümü:

"CEMİL İpekçi demiş ki:

Ben iki kere AK Parti’ye oy vermiştim. Sonra Gezi’de gönlüm kırıldı, kestim.

Ama bugün bakınca Tayyip Bey’in en azından iki yıl daha bu ülkenin başında olması lazım.

Çünkü geri kalan liderlere bakınca hiçbirinin ülkeyi ayağa kaldıramayacağını görüyorum.

Hatta daha beter yerin dibine gömerler.

Cemil İpekçi neyi temsil ediyor?

Şunu temsil ediyor:

AK Parti’den yüz çevirmeye namzet olup da diğerlerine zerre güvenmeyenleri temsil ediyor.

Cemil İpekçi gibi milyonlar var bu ülkede...

Ben muhalefet partisi mensubu olsam ve “Bundan sonra çok etkili bir muhalefet yapıp iktidara geleceğim” diye bir karar alsam...

Hemen Cemil İpekçi ile buluşurdum.

Sorardım ona:

Niye bizim ülkeyi ayağa kaldıramayacağımızı düşünüyorsun?

Niye bizim ülkeyi daha beter yerin dibine batıracağımızı düşünüyorsun?

Niye bize güvenmiyorsun? Nedir bizdeki sorun?

Bu soruların cevabıyla yüzleşemeyen muhalefet partilerinden bir cacık olma ihtimali sıfırın bile altındadır!"