Ertuğrul Özkök: Kimin hain olduğuna kim karar vermeli?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök. bugünkü yazısında hainlik kavramını tartışmaya açtı. Tarihten örnekler veren Özkök, 'Öyleyse kimin hain olduğuna kim karar vermeli?' sorusunu sordu.

Özkök'ün 'İlk milli kasırgamıza niye zorba adı verildi' başlıklı yazısının o bölümü:

"KİMİN HAİN OLDUĞUNA KİM KARAR VERMELİ

EPEY bir süredir milli sözlüğümüzün en çok kullanılan kelimelerinden biri “hain” oldu...

Kimin “hain” olduğuna kendimiz karar verdiğimiz için, herkes herkese kolayca hain diyebiliyor.

“Hain”, ihanet eden kişi demek.

“İhanet” ne demek?

“Hainlik” demek...

Yani iki kavram, topu birbirine atıyor...

Hain kelimesinin manası çok muğlaktır...

Muğlak olmayan ise tarihin önümüze koyduğu şu gerçektir:

“Hain kelimesi çok hain bir kelimedir...”

Öyleyse kimin hain olduğuna kim karar vermeli?

Bence bırakalım, aradan geçecek yıllar karar versin...



TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÜNLÜ HAİNLERİ KİMLER

DÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Banko Nâzım Hikmet...

Tek parti döneminde “vatan haini” ilan edilmiş...

Demokrat Parti dönemi de aynen öyle demiş.

BUGÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Milli Eğitim ders kitaplarında okutulan, “Kurtuluş Savaşı” üzerine en vatansever destanı yazmış büyük şairimiz.



DÜNÜN OSMANLISINDA: Namık Kemal...

“Vatan haini” ilan edilmiş, sürgüne gönderilmiş...

BUGÜNÜN CUMHURİYETİNDE: “Vatan Yahut Silistre”nin büyük şairi.

DÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Mehmet Âkif Ersoy...

Vatana ihanetle, muhaliflikle suçlanmış, sürgüne gitmiş.

BUGÜNÜN CUMHURİYETİİNDE : İstiklal Marşımızın sözlerini yazmış büyük şarimiz.

ASKERİ DÖNEMİN CUMHURİYETİNDE: Cem Karaca vatan haini ilan edilmiş, ülkeyi terk etmek zorunda kalmış...

BUGÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Askeri darbelere direnmiş devrimci sanatçımız...

DÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Ahmet Kaya vatan haini ilan edilmiş, ülkeyi terk etmek zorunda kalmış.

BUGÜNÜN CUMHURİYETİNDE: Her türlü baskıya direndiği için Cumhurbaşkanı’nın devlet ödülü verdiği büyük sanatçımız...

Daha çok örnek var da, yerim az..."

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