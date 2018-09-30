Gezi eylemleri sırasında polis memuru A. tarafından atılan biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert’in ailesine saldırı gerçekleşti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 Haziran 2013’teki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis memuru A. tarafından atılan biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert’in ailesine saldırı gerçekleşti.

Olay bu gece saat 00.30 sıralarında Abdullah Cömert’in evinin bulunduğu Antakya’nın Gazi Mahallesinde meydana geldi. Saldırıyı Abdullah Cömert’in abisi Adnan Cömert sosyal medya hesabından, “Evimize saldırı var” ve “ Canımız tehlikede” şeklinde duyurdu.

Adnan Cömert saldırıyı gerçekleştirenlerin kendi mahallesinde oturan şahıslar olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu.