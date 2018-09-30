Meteoroloji'den 'acil' kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege ve Marmara Denizi için "acil" koduyla fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı:

"Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."