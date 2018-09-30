Bakanlıktan tarikat itirafı!

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET / Milli Eğitim Bakanlığı’nın ( MEB ) Ankara ’da sarıklı cübbeli dersinin arkasından “ medrese eğitimi hayali” çıktı. Milli eğitim normları dışında eğitimler verilen ve tarikatlara terk edilen okulun, Yeni Mahalle Müftülüğü ile tarikat arasında yapılan protokolle kurulduğu, okul bölgesinin ‘külliye’ şeklinde yapılandırıldığı ve tarikat kontrolünde bir de hafızlık eğitimi veren Kuran kursu kurulduğu ortaya çıktı. MEB ise tepkilere karşın tarikat ile imzalanan protokolü itiraf etmekle yetindi.

Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu Ankara Yenimahalle’de bulunan Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nda da yasadışı verilen eğitimlerin ardından gericilerin medrese hayalleri çıktı. Sakallı ve takkeli tarikat lideri Ahmet Dilmen tarafından çocuklara “Değerler Eğitimi” adı altında “Adalet” başlıklı ders verildiği okul bölgesinin, dernek görünümlü bir tarikat tarafından kurulduğu ve Diyanet ile yapılan protokollerle resmi kuruma dönüştürüldüğü tespit edildi.

Medrese tipi eğitim

MEB ’e bağlı resmi kurum olsa da tarikat kontrolündeki imam hatip ortaokulunun Ahmet Dilmen ’in yönettiği Anadolu İlim Ve İrşad Vakfı ile Yenimahalle Müftülüğü arasında imzalanan protokolle kurulduğu belirlendi. 2006 yılında Kuran kursunun inşaatına başlanırken, 2013 Haziran’da da müftülükle yapılan anlaşmayla birlikte kursta hafızlık eğitimi başladı. Vakıf görünümlü tarikat resmi sitesinde, okul çevresini Kuran kursuna yönelik inşa ederken bölgeyi “Külliye şeklinde yapılan binada 3 bin 500 kişilik cami ve 165 kişi kapasitesiyle yatılı olmak suretiyle faaliyetine devam etmektedir” diyerek anlattı. Ayrıca yerleşkede, müftülüğün onayıyla hafızlık eğitimi veren kız ve erkek yatılı kuran kursları açıldı. Vakıf, dini kursların amacını “bölgede ihtiyaca cevap verme açısından çok önemli bir eğitim süreci” olarak açıklarken, hafızlık eğitiminin dışında Arapça, Hadis, Fıkıh, Siyer derslerinin de verildiğini duyurdu. Ayrıca paravan vakıf yönetimi ve mütevelli heyetinde “Tefsir-Hadis-Siyer Alimi, Hekim, Diş Hekimi, Hâkim, Avukat, Mimar, Mühendis ve başarılı işadamları”nın da olduğu iddia edildi.

Önce kurs sonra okul

Vakıf resmi sitesinde; Kuran kursu öğrencilerinin aynı yapı altında Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nda okuduğunu ve MEB’e bağlı resmi okulu da kendilerine bağlı gösterdi. Vakfın resmi sitesinde “Kurs yönetimi ve okul idaresi tarafından çocuklarımızın geleceği ile ilgili farklı projeler üretilmekte, vatana millete faydalı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir” açıklaması da okul yönetiminin tarikate nasıl devredildiğini gözler önüne serdi.

MEB’in okul müdürlüğünü arayanların ise resmi okuldan öte Kuran kursu anonsu içeren telesekreter ile karşılaşması da dikkat çekti. Müdürlüğün numarasında okuldan önce tarikatın Kuran kursunun anonsu yapılırken “İyi Günler. Safa-Merve Kuran Kursu ve Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’na hoş geldiniz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık örtemedi

Cumhuriyet’in haberinin ardından gelen tepkilere ilişkin MEB ’in resmi açıklaması eğitimde kontrolün ne kadar devletten uzaklaştığını gösterdi. Okul yönetimine verilen talimatla, tarikat liderinin görüntülerini resmi siteden kaldırtan MEB, resmi açıklamasında, tarikatle protokolü itiraf etse de Dilmen’in ders verdiği okulun resmi sitesindeki görüntülere karşı “okul yönetiminin müsaadesinde öğrencileri ziyaret” olarak savundu. MEB açıklamasında, Kuran kursunu yöneten derneğin ismi de farklı kullanılarak “Haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açılmış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır” ifadeleri tarikatın kurduğu okula MEB tabelası asıldığının ve protokolle resmileştirildiğinin itirafı oldu.

Ders değil ziyaret

Okulun resmi internet sitesinde tarikat lideri Dilmen’in sakallı ve takkeli ders verdiği vurgulanmasına karşın MEB, “haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen Dernek Başkanı’nın geçtiğimiz eğitim - öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Okulun tarikat binasından taşınacağını belirten MEB, “Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır” ifadelerini kullanarak iddialara ilişkin ayrıca işlem başlatıldığını duyurdu.