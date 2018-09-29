Şanlıurfa karıştı: 45 gözaltı, 639 sınırdışı!

Bir grup ''Suriyelileri istemiyoruz'' diyerek iş yerlerine saldırırken, 45 kişi gözaltına alındı.Göç İdaresi kararı ile 639 Suriyeli de sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma aileler arasında kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek sokaklara çıkan ve Suriyelilerin iş yerlerine saldırıda bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

KENTE GERGİNLİK HAKİM

Bugün öğleden sonra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi camlarını kırdıkları Suriyelilerin iş yerlerini tahrip etti.

Kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, ' Suriyeliistemiyoruz' sloganları atarak çevrede bulunan Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti.

Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken, birçok işyerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA, 639 SINIR DIŞI

Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı. Kent merkezindeki gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltına alınan 45 kişinin sorgulanmasına başlandı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

ÇADIRKENT KAPATILIYOR

Öte yandan kentte gerginlik sürerken Akçakale ilçesinde Suriyelisığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı bildirildi.

Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiyi de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacılardan isteyenlerin Suruç ilçesinde bulunan çadır kente taşınacağı, kamp dışına veya farklı bir kente gitmek isteyenlere ise maddi yardımda bulunulacağı kaydedildi. Yetkililer, Pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.