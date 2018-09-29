Yetkililerden ‘Tropik fırtına’ uyarısı: Ailenize haber verin

Yetkililerden son dakika hava durumu açıklamaları ve uyarıları gelmeye devam ediyor.

Yunanistan'da etkili olan kasırganın Türkiye'de de etkili olacağı yönünde yapılan açıklamalar vatandaşları endişelendirdi. Kimileri Türkiye'de ilk kez yaşanması beklenen kasırgaya isim bulmaya çalışırken kimileri de kasırga anında neler yapılmalı sorusunun cevabını araştırdı.

Ancak Meteoroloji kasırga demek yerine doğa olayını biraz daha hafifleterek tropik fırtına olarak adlandırdı ve vatandaşların alması gereken önlemleri açıkladı. Buna göre; Ege Deniz'inde kuvvetli fırtına, Marmara Deniz'inde fırtına, Orta Akdeniz’de de tropik fırtına bekleniyor. İşte son dakika tropik fırtına hakkında yapılan açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika tropik fırtına açıklaması yaptı. Fırtınanın oluşumu ve gelişimi, yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda yapılacak değerlendirmelerin takip edilmesi yönünde uyarı geldi. Fırtınanın Ege, Marmara ve Akdeniz’de etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji “Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Valiliği, Marmara’da beklenen fırtına için İstanbulluları uyardı. Buna göre Pazar sabahı başlayacak olan fırtına Pazartesi günü öğle saatlerine kadar sürecek.

Beklenen fırtına karaya ulaştı

EGE, MARMARA VE AKDENİZ’E FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Kuzey Ege’de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

“Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

“BELİRSİZLİKLER HALA DEVAM ETMEKTEDİR”

“Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

“Bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.”

“Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.”

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, basın açıklaması yaparak vatandaşları uyardı: “Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor.”

“Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.”

“Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz.”

AFAD’DAN TROPİK FIRTINA UYARISI: İŞTE FIRTINA ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen “tropik fırtına” konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. AFAD, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı broşürlerle “tropik fırtına” öncesi, sırası ve sonrasında vatandaşları önlem almaları konusunda bilgilendirdi.

AFAD, fırtına öncesinde alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tropik fırtınanın gelmesine 18-36 saat kala fırtına güncellemelerine ve acil durum talimatlarına hızlı erişim için internet erişiminizin olduğuna emin olun.

Evinizin dışında tehlike yaratabilecek nesneleri kaldırın. (Bahçe mobilyası, çöp kutuları gibi), evinizdeki tüm pencereleri kapatın.

Hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak için televizyon ve radyonuzu açın. Cep telefonunuzu şarj edin.”

AFAD’ın uyarıları arasında 6 saat kala yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

“Tahliye için önerilen bir alanda değilseniz, evde yada bulunduğunuz yerde kalmayı planlayın, arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduğunuzu bilmesini sağlayın. Pencerelerden, kapılardan uzak durun. Yiyeceklerinizin uzun süre kalabilmesi için buzdolabınızı en soğuk ayara getirin. En son hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak üzere televizyon ve radyo yayınlarını sık sık takip edin.

Bölgenizin risk durumunu öğrenin. Fırtına uyarılarını takip edin. Afet ve acil durum çantası edinin. Dışarıda bırakılan sabit olmayan, camın kırılmasına neden olabilecek nesneleri kaldırın. Balkondaki ve çatılardaki eşyalarınızı sıkıca sabitleyin. Kapı ve pencereleri kapatın ve sağlamlaştırın. Çatı katı veya tavan arasındaki kapıları kapatın, sürgüyle emniyete alın. Kepenkleri ve panjurları kapatın ve sabitleyin.

Aracınızı kapalı garaja park edin; dışarıda bırakıyorsanız ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edin. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olun.

Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Önemli belgelerinizi su geçirmez poşetlere koyun. Bacalarınızı sağlamlaştırın. Evcil hayvanları içeri alın. Afetlere karşı konutunuzu, iş yerinizi ve aracınızı sigortalatın.”

FIRTINA SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Fırtına sırasında yapılması gerekenlere ilişkin de önemli uyarılarda bulunan AFAD, şu bilgileri paylaştı:

“Mevcut acil durum bilgi ve talimatlarını dinleyin. Pencerelerden uzak durun. Tahliye uyarısı yapıldığında derhal uygulayın. Bina ve ağaçlardan uzak durun. Fırtınaya yakalandıysanız güvenli ve kapalı bir yere gidin. Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden, bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Taşkın sularda yürümeyin, araç kullanmayın. Köprülerden uzak durun. Fırtına esnasında araç kullanmayın. Acil değil ise yolculuk yapmayın. Araç kullanmak zorunda kaldıysanız köprü ve viyadükleri kullanmayın, alternatif yolları deneyin.”

Bilgi ve talimatlar için yetkililerin açıklamalarının beklenmesi ve tehlikenin geçtiğini öğreninceye kadar dışarı çıkılmaması gerektiğine işaret eden AFAD, fırtına geçtikten sonra yapılabileceklerle ilgili ise şu ayrıntıları verdi:

“Dışarıya çıkmanız halinde koruyucu kıyafet giyin. Duvar, bina ve ağaçların yakınında yürümeyin, durmayın. Yere düşmüş ya da sallanan elektrik ve telefon kablolarına dokunmayın. Islak ise veya suda duruyorsanız elektrikli ekipman kullanmayın. Yeraltı güç hatları suyu elektriksel olarak şarj edebileceğinden su birikintilerinden uzak durun. Sel sularının temas ettiği yiyecek, içecek ve eşyalardan uzak durun. Komşu ve yakınlarınızın güvende olduğuna emin olun. Telefon sistemleri acil durumlarda yoğun olacağından yakınlarınız ile sms (mesaj) yoluyla iletişim kurun. Çağrılarınızı sadece acil durumlarda yapın. Fotoğraf çekerek herhangi bir maddi hasarı belgeleyin.”

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI!

İstanbul Valiliği, yarın Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen fırtına ile ilgili vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir.”