Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
29 Eylül 2018 19:03
Tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
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