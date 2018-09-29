Tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.