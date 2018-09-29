Deniz çekilmişti, açıklama geldi

Açıklamada, "Deniz çekilmesi ile ilgili konunun uzmanları olan öğretim görevlileri ile yapılan görüşmelerde, olayın depremle ilgili olmadığı, bunun meteorolojik bir olay olduğu söylenmiş olup, konu yakından takip edilmektedir" denildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yalova'da deniz suyunun yaklaşık 25 metre çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın mevsimsel nedenlerden kaynaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Çiftlikköy ilçesi sahilinde yaklaşık 20-25 metre bir çekilme olduğu ve Altınova bölgesine gidildikçe bu çekilmenin 1-2 metre seviyesine düştüğü görülmüştür. Ayrıca bölgede yapılan incelemelerde bu çekilmenin yaklaşık 1 haftadır devam ettiği bilgisine erişilmiştir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde Kocaeli sahilinde de yaklaşık 1-2 metre bir çekilme olduğu, ancak bu çekilmenin mevsimsel olarak gerçekleşen bir çekilme olduğu bildirilmiştir. Çekilme sonucunda çevresel açıdan bir kirlilik tespit edilmemiş ve herhangi bir kirlilik ihbarı da alınmamıştır. Konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede, ilimizde bir deprem hareketliliği olmadığı bilgisi verilmiş ve deniz çekilmesi, hayvan davranışları vb. 50 farklı olayla deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun da net olarak açıklanamadığı ifade edilmiştir. Deniz çekilmesi ile ilgili konunun uzmanları olan öğretim görevlileri ile yapılan görüşmelerde olayın depremle ilgili olmadığı, bunun meteorolojik bir olay olduğu söylenmiş olup, konu yakından takip edilmektedir."