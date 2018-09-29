İstanbul’da esrarengiz kurşunlama olayı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınmıştı.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Hüseyin Avni Sipahi'nin İstanbul Çekmeköy'de adının yazdığı binada dün akşam ilginç bir olay meydana geldi. Sipahi'nin Çekmeköy Belediyesi'ne yakın mesafede bulunan adının büyük puntolarla yazdığı bina otomatik silahlarla tarandı. Çok sayıda kurşun binanın camlarına isabet etti. Kurşunların Sipahi'nin isminin üstüne atılması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Olayın kim ya da kimlerce gerçekleştirildiği yönünde emniyet güçlerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Hüseyin Avni Sipahi olay ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bina bana ait değil, orada ofisim de yok. Yalnız 3 ofisin camlarını kiralayıp adımı yazdırdım. Yıllardır binada adım yazar. Belki benim olduğu o yüzden zannediliyor. Ben adım yazdığı için mi kurşun sıkılmış onu da bilmiyorum'dedi.