ODTÜ'de bir garip seçim! İşte perde arkası...

CUMHURİYET/ Orta Doğu Teknik Üniveritesi ( ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 9 Ocak 2018 tarihinde yapılan dekanlık seçimlerinden Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata 53 oy aldı. Rakibi Prof. Dr. Ramazan Sarı ise 23 oyda kaldı. Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK), Ramazan Sarı’yı dekan olarak atadı.

Bu atama kararının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray "Artık yetişemiyoruz: ODTÜ/İİBF Dekanlık Seçimler Sonucu:

1. Ayşe Güneş Ayata: 53 oy

2. Ramazan Sarı: 20 oy

Ayşe Güneş Ayata, Harvard başta dünyaca saygın üniversitelerde ders veriyor.

Atanan Ramazan Sarı , ODTÜ İşletme’ye başvurusu iki defa akademik yetersizlikten reddedilmiş" şeklinde bri mesaj paylaştı.

REKTÖRLÜK: ADAY OLMADI

Çıray'ın paylaşımı üzerine ODTÜ'deki dekan ataması tartışma konusu oldu. Konunun basına da yansıması üzerine ODTÜ Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada atamanın teamüllere uygun şekilde yapıldığı ve Ayşe Güneş Ayata'nın aday olmadığı için atanmadığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’ne yapılan dekan ataması ile ilgili olarak çeşitli basın kuruluşlarında yer alan ifadeler doğruları yansıtmadığından kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Üniversitemizde, bir fakülteye dekan atanmadan önce; o fakültede görev yapan akademisyenlerin Rektörlüğe resmi bir yazı ile başvurarak aday olmaları istenmektedir. Belirtilen süre içinde Rektörlüğe yazılı olarak başvuruda bulunan adayların isimleri, ilgili fakülteye Rektör tarafından bildirilmektedir. Daha sonra, resmi adaylık başvurusunda bulunanlar; kendilerine tanınan süre içerisinde projelerini anlatmakta, son gün ilgili fakültenin akademisyenleri ile Rektörün de hazır bulunduğu bir toplantıda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaktadırlar. Ardından, akademisyenlerin isimleri, soyadı sırasına göre YÖK’e bildirilmekte ve YÖK tarafından bu isimler arasından bir atama yapılmaktadır. Burada temel yaklaşım; kişinin resmi olarak aday olmasıdır. İİBF dekan ataması sırasında da bu teamüllere göre hareket edilmiştir. Üniversitemiz Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde de teamüllere uygun olarak dekanlık eğilim yoklamasında aday olup en yüksek oyu alan akademisyenler dekan olarak atanmışlardır. Kısacası bu durumda, basın kuruluşlarının ifadelerinde yer alan atama kültüründen bahsetmenin mümkün olmadığı, resmi adaylardan en yüksek oy alan kişinin dekan olarak atandığı görülmektedir.

Ayrıca Dekan olarak atanan Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın akademik yetersizliğine dair yapılan açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktadır. Prof. Dr. Sarı daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı yapmış, başarılı bir akademisyendir.

Üniversitemiz yönetimine danışılmadan yapılan bu tür açıklamalara itibar edilmemesi ve açıklamamıza yer verilmesi için gereğini rica ederiz.

AYATA: AÇIKLAMA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Rektörlüğün açıklamasını Cumhuriyet'e değerlendiren Prof. Ayata, "Bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Beni arkadaşlarım aday gösterdi. Rektör, 60 kişinin katıldığı kurulda isteyenlerin arkadaşlarını aday gösterebileceğini bizzat söyledi. Benim ismim YÖK'e iletildi ve güvenlik soruşturmasından geçtiğimi biliyorum" dedi.

SEÇİM TUTANAĞINDA İSMİ VAR

Rektörlüğün "Aday olmadı" dediği ve 93 kişinin oy kullanabileceği seçimde 85 oy kullanıldığı, 1 oyun geçersiz, 6 oyun da baş çıktığı, Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata 'nın 53, Prof. Dr. Ramazan Sarı'nın 23, Prof. Dr. Semra Aşcıgil'in ise 2 oy aldığı görülüyor.