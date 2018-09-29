Fatih Altaylı'dan çarpıcı 'millet kıraathanesi' önerisi

Fatih Altaylı, Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet kıraathaneleri önerisine "millet psikiyatrhaneleri" ile yanıt verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin yanı sıra Türkiye'nin "millet psikiyatrhanelerine" ihtiyacı olduğunu yazdı. Toplumun giderek akıl sağlığını yitirdiğini savunan yazar, "Toplumun bir öfke bulutu içinde yaşamasından, herkesin sürekli bir 'gider' yapmasından, her şeye 'atarlanılmasından' korkuyorum. İfratla tefrit arasında gidip geldiğimiz çok ortada" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Psikiyatrhane" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Bedava çay ve kek dağıtılacak millet kıraathaneleri ne zaman açılacak bilmiyorum.

Belki açılanlar da vardır. Görmediysem kusuruma bakmayın.

Ama bana sorarsanız Türkiye’nin kıraathanelerden daha acil bir ihtiyacı var.

Sosyal medyaya, en basit olaylara verilen tepkilere, tartışma konularına, insanların birbirlerine yönelik incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden kaynaklanan öfke ve düşmanlığına bakıyorum. İnanamıyorum.

En basit tartışma konularının hakarete, en küçük siyasal düşünce farklılıklarının düşmanlığa dönmesini aklım almıyor.

Bir futbol yorumuna bile “Geberirsin inşallah” diye tweet atılmasına, oturduğu semtten dolayı bile insanların yaftalanmasına aklım sırrım ermiyor.

Toplumun bir öfke bulutu içinde yaşamasından, herkesin sürekli bir “gider” yapmasından, her şeye “atarlanılmasından” korkuyorum.

İfratla tefrit arasında gidip geldiğimiz çok ortada.

Ve benim buradan vardığım sonuç şudur.

Giderek akıl sağlığımızı yitiriyoruz.

Mantıklı ve makul düşünme yeteneğimizi yok etmişiz ve daha vahimi bunun farkında değiliz.

Çok açık ki, bu ülkenin “millet kıraathanelerinden” daha önce “millet psikiyatrhanelerine” ihtiyacı var.

Yoksa yakında birbirimizin gözünü oyacak hale geleceğiz. Ki belki de geldik.

Gerçekten ruh sağlımız pek iyi değil gibi duruyor.

Bu da kıraathanede düzelmez.

Tam aksine millet birbirinin kafasına ıstakayı indirir."

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