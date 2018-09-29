Ufuk Üniversitesi'nde tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde konuşan Rektör Prof.Dr. Tevfik TEZCANER, “Beyaz Önlük Töreni, daha hasta ile karşılaşmadan siz sevgili tıp öğrencileriyle bir mesleki sembolü buluşturma ayrıcalığı taşır. Doktor olma yolunda ilk adımlarını atan genç arkadaşlarıma ayrıcalıklarını fark etmelerini ve devamını getirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermelerini tavsiye ederim” dedi.



Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri, üniversitesinin Balgat Kampüsü Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Beyaz Önlük

Giyme Töreni ile tıp camiasına ilk adımlarını attılar.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Ufuk Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Fikri İÇLİ yaptı. Ufuk’ta Hekimlik Uygulamaları programını başlattıklarını belirten Prof.Dr. İÇLİ, “Böylece daha birinci sınıftan hasta ile tanışacaksınız. Doktor – hasta iletişimini, klinik ve klinik hizmetlerinin yürütülmesinde ekip çalışmasını ve bazı ilk yardım uygulamalarını öğreneceksiniz. Ayrıca organ bağışı, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, aşılama gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer alacaksınız. Modern tıp eğitiminde öğretmen merkezli eğitimden öğrenme merkezli eğitime geçiyoruz”dedi.



‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin tıp eğitimine adım atmış öğrenciler için lisans öğrenimlerinin başlangıcında düzenlenen ritüel bir tören olduğunu hatırlatan Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik TEZCANER, şunları kaydetti: “Beyaz Önlük Töreni, daha hasta ile karşılaşmadan siz sevgili tıp öğrencileriyle bir mesleki sembolü buluşturma ayrıcalığı taşır. Mesleğinizin manevi yönünü kavramada bu ayrıcalığın önemli bir yönü olduğu kanısındayım. Sağlık dünyasına yeni adım atan sizlerin bu anlayışa sahip olmanızın ilerdeki mesleki hayatınızda önemli bir katkıda bulunacağına kuşku yoktur. Kurumlar alanlarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmalar kadar ürettikleri geleneklerle de tanınırlar. Gelenekler kurum hafızasında önemli bir yer tutar ve paydaşları tarafından unutulmaz. Doktor olma yolunda adımlarını atan genç arkadaşlarıma ayrıcalıklarını fark etmelerini ve devamını getirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermelerini tavsiye ederim”



Törende ayrıca, öğrencilere tıp tarihine ilişkin ilk dersi vermek üzere Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof.Dr. Filiz TÜZÜNER söz aldı. Prof.Dr. TÜZÜNER, hekimliğin bir sanat olduğunun altını çizerek, “Yaşamda birçok mutluluk vardır. Ancak en büyük mutluluk sizin şahsınıza ait mesleki mutluluğunuzdur” dedi.



Öğretim Üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op.Dr. Orhan Girgin, “Bugün doktorluk mesleğine ilk adımlarını atan çocuklarınız artık bizimde çocuklarımız. Onları sizden teslim alıyoruz. Öğretim üyelerimiz altı yılın sonunda çocuklarınızı size birer doktor olarak teslim edecekler. Beyaz önlük bir hekimlik sembolüdür. Umudun, temizliğin, şifanın, saf ve güzelliğin görüntüsüdür çocuklarımızın üzerindeki beyaz gömlek” diye konuştu.