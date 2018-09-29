Başkan Adayı Kılıç’a Büyük İlgi

20-21 Ekim 2018’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Barosu Genel Kurulu öncesi adayların seçim çalışmaları devam ediyor.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adaylarından Av. Hasan Kılıç’ın davetiyle cuma akşamı Şişli’de 2 bine yakın avukat bir araya geldi.

Her yaştan avukatın keyifli bir akşam geçirdiği etkinlikte davetlilerle tek tek ilgilenmeye çalışan Av. Hasan Kılıç “Uzun bir süredir örgütlü biçimde çalışarak, emeğimizi paylaşarak, birbirimizi dinleyerek dostluk üzerine inşa ettiğimiz Yükseliş hareketinin başkan adayı olarak arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde baroyu yönetmeye hazırız. Sizlerin desteği ile bu onurlu görevi ifa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İki bine yakın avukatın yoğun ilgi gösterdiği koktely gecenin geç saatlere kadar sürdü.