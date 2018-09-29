CHP'yi üzen haber

Cumhuriyet Halk Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Murat Yazar Vefat Etti.

26.Dönemde Şanlıurfa’dan CHP Milletvekili Adayı olan yazar Atatürkçü Düşünme Derneği Şanlıurfa Şube Başkanlığını sürdürüyordu.Murat Yazar’ın tedavi altında olduğu ve tedavi gördüğü hastanede kanserden vefat ettiği öğrenildi. CHP’li siyasetçi Murat Yazar’ın vefat haberi partilileri üzdü.

Murat Yazar’ın Cenazesi bugün (29 Eylül Cumartesi) öğle namazını müteakiben büyük ördek köyündeki mezarlıkta defin edilecek.

Kejan ve Yazar ailesi taziyeleri Karaköprü Yasin Arıcı taziye evinde kabul edecek.