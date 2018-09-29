İzmir’de Kırbaç Kasırgası alarmı

Orta Akdeniz üzerinden gelen Kırbaç Kasırgası’nın yarın sabahtan itibaren İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarını etkisi altına alması bekleniyor.

Atlantik Okyanusu'ndan çok nadir görülen ve Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarından Ege'ye doğru ilerleyen fırtınanın hızının 145 kilometreye kadar çıkacağı öğrenildi. "Kırbaç" adı verilen fırtına ilk olarak yarın sabah İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa sahillerini vuracak. Vatan gazetesinde yer alan habere göre ikinci gün ise fırtına Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da etkili olacak.

PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

Yunanistan'ın "Zorba", Türkiye'nin ise "Kırbaç" olarak isimlendirdiği fırtına nedeniyle 10 ilin belediyeleri de alarm durumuna geçti. Bütün personel göreve çağrıldı. Ekipler gece gündüz görev yapacak. İzmir'de hafta sonu bütün spor müsabakaları ertelendi. Kuşadası'nda teknelerin denize açılması yasaklandı. Valilikler mümkün olduğunca sokağa çıkılmamasını istedi.

KRİZ MASASINDAN ÖNLEM VE UYARILAR

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. 'Çok ivedi" mühürlü olarak kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim tarihine kadar iptal edildi. Önlem ve uyarı maddeleri şöyle:

"Müdahale için tüm araç ve gereçler hazırlanacak, personel donanımlı olarak hazır bekleyecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü halkı aralıksız bilgilendirecek. Fırtınanın elektrik hatlarını, haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alıp hazırlıklı olacak.

Büyük endüstriyel kuruluşların aldıkları acil durum planları incelenecek, test edilecek ve gerekli görüldüğünde revize edilecek. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlar gerekli önlemleri alacaklar. Özellikle kıyıdaki teknelerin karaya çekilmeleri için İzmir, Aliağa, Çeşme, Dikili liman başkanlıkları gerekli tedbirleri alacaklar. Gündelik hayat fırtınanın etkili olmadığı zamana göre ayarlanmalı. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ile eşyaların güvenli hale getirilmeleri gerekmekte. Kapı pencerelerin özellikle evin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması, emniyetli halde bağlanması gerekmekte.

Araçlar, varsa, garaja park edilmeli, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmeli. Bacalar uzun ve kötü durumdaysa sağlamlaştırılmalı. Fırtına sırasında mümkün olduğu kadar içeride kalınmalı. Fırtına sırasında hasar oluşursa onarmak için hemen dışarıya çıkılmamalı. Dışarıya çıkıldığında bina ve ağaçlardan uzak durulmalı. Girip çıkılırken kapılar kapatılmalı. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunmalı, mümkünse yolculuk ertelenmeli ya da alternatif yollar kullanılmalı. Gerçekten gerekli olmadığı durumlarda yolculuk yapılmamalı."