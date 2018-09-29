29 Eylül 2018 10:50

FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama

FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama
Adana merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla salıverildi.
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eski polis ve askeri okul öğrencisi oldukları öğrenilen zanlılar sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı da 8'e yükselmiş oldu.

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