AYM'den tehdit kararı: 'Yargı kusurlu'

ALİCAN ULUDAĞ - CUMHURİYET / Anayasa Mahkeme-si ( AYM ), Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinin ardından Agos gazetesi yazarı akademisyen Baskın Oran ’ı Türk İntikam Tugayı (TİT) adına ölümle tehdit eden kişiye 7 yıl süren yargılama sonunda 1 yıl 8 aylık hapis cezası verilip bunun da ertelenmesi nedeniyle Baskın Oran ’ın yaşam hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Sanığın örgüt bağlantısının eksik yapıldığını belirten mahkeme, “Etkisiz yargısal süreçlerin başvurucunun düşünce açıklamaları üzerinde caydırıcı bir etkisinin olduğu kabul edilmiştir. Etkinlik konusunda ideal olmadığı gözlemlenen yargı yönetiminin bu tutumunun, başvurucunun yaşamına yönelen tehdit üzerinde caydırıcı bir etki oluşturmaktan oldukça uzak olduğu değerlendirilmektedir” dedi.

Dink’in, 19 Ocak 2007’te katledilmesinin ardından Baskın Oran ’a tehdit mesajı gönderilmişti. Oran, bu tehdit mesajı nedeniyle Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak dosya İstanbul’a daha sonra Adana’ya gönderildi. Adana Başsavcılığı, şüpheli B.Ş. hakkında suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak suçundan 2010’da dava açtı.

Dosya yeniden Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ertelendi. Oran, yaklaşık 6 yıl süren davada sanığa verilen cezanın ertelenmesiyle sonuçlanması üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek mahkeme, bu olay nedeniyle Oran’ın yaşam hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek, 27 bin TL manevi tazminata hükmetti.