Geri sayım başladı! Kasırgada yeni senaryolar...

BERK CÖMERT - SÖZCÜ / Kasırga Türkiye'nin gündeminde geniş yer tutarken hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar tarafından hava tahminleri merakla araştırılıyor. Türkiye’ye Yunanistan’ın güneyindeki Mora ve Girit arasındaki bölgeden yaklaşan kasırgaya dair son tahminlerde kuzeye doğru bazı rota sapmaları görülüyor.

KASIRGANIN ROTASI KUZEYE DÖNSE DE TEDBİR ŞART

Yapısı itibariyle yönünü kestirmenin çok zor olduğu hava sistemi yurdumuza yaklaşmaya devam ederken en çok merak edilen konu, ilk ve en kuvvetli olarak hangi şehrimize geleceği, nasıl etkiler oluşturacağı. Bu konuda tahmin sistemlerinin son senaryolarına göre kasırganın Mora’dan geçerek etkisini kısmen kaybedip Ege Denizi’nde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor. Yeni senaryoya göre hava sisteminin Çanakkale, Edirne dolaylarında etkili olabileceği tahmin ediliyor. Ancak değişken bir rota izleyen hava sistemi için son gelişmeler yakından takip edilerek önlemlerin elden bırakılmaması gerekiyor.

AŞIRI YAĞIŞ RÜZGARDAN DAHA ÇOK ETKİLEYEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göreyse Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkenin batı kesimlerini etkilemesi tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sistemle birlikte İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşmesi bekleniyor. Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtildi.