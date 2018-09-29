Zeytin Dalı pilotlarına FETÖ gözaltısı

FETÖ’nün mahrem imamlarının, deşifre olmamış kriptolu askerlere ‘kontörlü-ankesörlü telefon’lar üzerinden ulaştıklarının belirlenmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada çarpıcı bilgiler çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, son dalgada gözaltına alınan 110 asker arasında çok kritik görevlerde bulunanların da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan aktif askerlerden 5’inin F-16 pilotu olduğu belirtildi

KRİTİK GÖREVDE

15 Temmuz darbe girişiminden sonra aktif görevlere getirilen şüphelilerin arasında NATO’da görevli hava pilot kurmay albay F.S.B.’nin olduğu kaydedildi. Yakalananlardan birinin de hava operasyonları açısından çok kritik, hedef belirleme ve değerlendirmede görev alan subay olduğu ortaya çıktı. İHA, SİHA ve uçaklardan çekilen görüntülerin gönderilerek değerlendirildiği Hedef Belirleme ve Değerlendirme biriminde görev alan subayın, sorgusunda örgütün işleyişiyle ilgili tüm detayları anlattığı öğrenildi.

ZEYTİN DALI HAREKATINA KATILMIŞLAR

Şüpheliler arasında yer alan beş F-16 pilotundan ikisinin Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı harekâtında terör örgütü PKK’ya hava operasyonlarında da görev aldıkları belirlendi. Pilotlar ifadelerinde, örgüt içerisinde ‘abi’ olarak tabir ettikleri imamların kendilerine ankesörlü telefonlar üzerinden ulaştıklarını itiraf ederken, bu görüşmelerin çok kısa sürdüğünü, kendilerine örgüt içi toplantılar için yer ve zaman bildirdiklerini söyledikleri öğrenildi.