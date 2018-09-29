Gözaltına alınan Ziraat Bankası çalışanları hakkında karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında Ziraat Bankası’nda çalışan 14 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün haberleşme programı olduğu ifade edilen ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.