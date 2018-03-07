Diyarbakır'da 20 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulunda eğitim gören 20 öğrenci, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulunda eğitim gören bazı öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine çağrılan ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, taşımalı eğitimin olmadığı okulda yemek verilmediğini belirtirken, öğrencilerin okul kantininden aldıkları yiyeceklerden zehirlenmiş olma ihtimali üzerine durduklarını belirttiler. Kantindeki yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin incelendiğini ancak tarihi geçmiş ürün olmadığı aktarıldı.

20 öğrencinin hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.