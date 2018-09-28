28 Eylül 2018 21:22

Akın İpek’in iade duruşması sona erdi

Akın İpek’in iade duruşması sona erdi
FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması dördüncü günün sonunda tamamlandı.
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Firari Akın İpek ’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması, bugünkü celselerle tamamlandı. Hakim, iade talebiyle ilgili kararını 28 Kasım tarihinde yapılacak duruşmada açıklayacağını bildirdi.

Gizli tanık dinlendi

Duruşmada bugün sanık avukatlarının mahkemeye getirdiği “gizli tanık” dinlendi. “Tanık A” olarak adlandırılan kişinin, FETÖ’nün yargı yapılanması içinde yer alan ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından firar eden bir örgüt üyesi olduğu öğrenildi.

Duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katıldı.

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