Alzheimer teşhisi konulan kadın intihar etti

Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 2’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti. Durumu fark eden yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yörük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yörük'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.