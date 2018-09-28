Interpol arıyordu, İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslararası fuhuş organizasyonu başı Özbekistanlı S.K. ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul'da yakalandı.

Hürriyet/ Çetin Aydın- Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası fuhuş çetesinin İstanbul'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle kadınları getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çetenin elebaşılığını İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Özbekistanlı S.K'nın yaptığı tespit edildi.

Interpolün aradığı uluslararası fuhuş baroniçesi İstanbulda yakalandı

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, İstanbul'da 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı Baroniçe S.K. ile A.O.G, D.T, Ö,Ç, M.S, T.T, H.T ve Z.K gözaltına alındı. Başta Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere farklı ülke vatandaşı 16 kadın çetenin elinden kurtarıldı.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIP FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Uluslararası fuhuş çetesinin iş vaadiyle getirdikleri kadınları uyuşturucuya alıştırarak fuhuş yaptırdıkları da belirlenirken, baskın yapılan adresler arasında fuhuş yapılan 7 evin de bulunduğu belirtildi. Baskın yapılan bir adreste banyo küvetinin altına gizlenmiş kadınlara ait 8 pasaport ele geçtiği bildirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Baroniçe Shoira K., Ali Osman G., Derya T., Ömer Ç., Mashar S., Taner T. ve Hamit T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Zafer K., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.