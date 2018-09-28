Ankara'da 14 kişiye FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, banka çalışanı 14 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları oluşmadığından serbest bırakılmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı 'ByLock' programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
13 ŞÜPHELİ SERBEST
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları oluşmadığından serbest bırakılmalarına karar verildi.