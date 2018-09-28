Valilikten tropik fırtına uyarısı!

Bursa Valiliği, tropik fırtına uyarısı yaptı. Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın pazar günü kıyı Ege'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güneyli yönlerden, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına saatte 60-80 kilometre hızla, Kıyı Ege'de de 90-120 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi sabahına kadar etkili olması beklenen fırtına sebebiyle deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusundaki olası değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin ve uyarılarından takip edilmelidir" denildi.