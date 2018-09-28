Cani babanın cezası belli oldu

Gaziantep'te, bıçakla eşini ve 2 kızını öldürüp, oğlunu yaralayan, ardından evini ateşe verip, bileklerini keserek intihara kalkışan Mustafa Öztürkmen (33), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA - Geçen yıl Mayıs ayında İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda; fabrika işçisi Mustafa Öztürkmen, eşi Fatma Öztürkmen ile 2 kızı ve oğlunu bıçaklayıp, evi ateşe verdi ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından hastaneye kaldırılan anne Fatma (28) ile kızları Mervenur (1) ile İlknur (6) kurtarılamadı, Mehmet Öztürkmen (8) ise tedaviye alındı.

İntihara kalkışan ve tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklanan Mustafa Öztürkmen hakkında; 'kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve kasten yangın çıkarmak' suçlarından dava açıldı.

Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, sanık Mustafa Öztürkmen, eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle cinayeti işlediğini ve oğlu yaralanınca yardım çağırmak için evi ateşe verdiğini iddia etti. Cumhuriyet savcısı ise tanıkların ifadeleri ve yapılan araştırmalarda aldatma iddiasının doğru olmadığını ve sanığın bu yolla suçtan kurtulmayı amaçladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ara verdikten sonra kararını açıklayarak Mustafa Öztürkmen'i eşi ve çocuklarını öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, oğlunu yaralayarak öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinden 17,5 yıl ve kasten yangın çıkarmaktan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, kararında ayrıca, sanığa iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.