AKP’den eski bakan ve milletvekillerine diplomatik pasaport kıyağı

AKP'lilerin verdiği önergeyle torba tasarısının 1. maddesinde yapılan değişiklikle, eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport verilmesi sağlandı. Pasaport Yasası’nın “Diplomatik pasaportlar” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapan önergeyle, diplomatik pasaport verilecekler arasında yer alan “dışişleri eski bakanlarına” ifadesi, “eski bakanlara, TBMM eski üyelerine” şeklinde değiştirildi.

Önergenin gerekçesinde de, “Eski bakanlara ve TBMM eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır” denildi.