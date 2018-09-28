Nusret'in et lokantasında facia!

BİRGÜN - Nusret’in İstanbul Etiler’deki şubesinde yapılan alev gösterisi faciayla sonuçlanıyordu. Alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan bir kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Herkesin gözü önünde alevlerin içinde kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

3 TURİST VE 2 ÇALIŞAN YARALANDI

Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, Nusret’in İstanbul Etiler’deki şubesindeki restoranının bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev gösterisine başladı. Masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçrayınca bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

Alevler bar kısmında Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına çevredekiler müdahale etti. Ağır yaralanan kadın, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda Krisryna Tresnakova dışında 2 turist ve 2 çalışan da çeşitli yerlerinden yandı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayda yaralananlar tedavilerinin ardından polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi Nusret'ten ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

Olayda yaralanan Viktor Hajıcek isimli turist BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kabus gibi bir gece yaşadık” dedi ve kız arkadaşı Krisryna Tresnakova'nın kötü durumda olduğunu belirtti. Viktor Hajicek şunları söyledi: “Dün akşam böyle bir olay yaşandı. Olayın hemen ardından bir hastaneye gittik. Benim de bazı yanıklarım var ama kız arkadaşım Krisryna Tresnakova benden çok daha kötü durumda. Olay çok yeni ve şimdi daha fazla bilgi verecek durumda değilim. Kabus gibi bir gece yaşadık ve hâlâ devam ediyor.