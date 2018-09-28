Meteoroloji'den 'tropik fırtına' uyarısı!

Korkulan fırtına adım adım gelirken Meteoroloji en ciddi uyarılarını yayınladı. Uzun yıllardır yayınlanan en korkutucu uyarılar olarak dikkat çeken fırtına ve yağış uyarıları arasında 120 km hıza varan rüzgar ve metrekareye 100 kilograma varan yağışlar korkuttu.

YAĞIŞLARDAN VE FIRTINADAN HANGİ ŞEHİRLER ETKİLEYECEK?

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul fırtına ve yağışlardan etkilenecek şehirler arasında yer alıyor.

İŞTE ACİL KODLU UYARILAR!

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, 30.09.2018 Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Tropik fırtınanın yön şiddet ve etkileyeceği alan konusundaki olası değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin ve uyarılarından takip edilmelidir.

FIRTINA UYARISI

Ege’de Pazar günü (30.09.2018) kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esecek olan rüzgarın, zamanla Güney Ege'de güneybatı, açıklarında kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/sa) kuvvetli fırtına, Orta ve Güney Ege'de 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına, zaman zaman 11 kuvvetinde (120 km/sa) çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Ege’de fırtınanın aynı gün (30.09.2018 Pazar) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara’da rüzgarın; Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde(90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Marmara'da fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına'nın başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz kabarması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.