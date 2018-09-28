Garanti Bankası inşaatı işçileri iş bıraktı

Evrensel'in aktardığı habere göre, Garanti Bankası'nın İstanbul Kaynarca'daki teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, 2 aydır ücretlerinin verilmediğini belirterek, "Ücretlerimiz yatırılana kadar işbaşı yapmayacağız" dedi.

Garanti Bankası'nın ana işveren olduğunu belirten işçiler, "Arada bir firma, onun altında da taşeron var. Öğrendiğimize göre Garanti Bankası ve aradaki firma ödemeleri yapmış ama taşeron işçilerin ücretini ödemiyor. Aldığımız duyuma göre borçlu oldukları için hesapları bloke olmuş ve paralarını çıkaramıyorlar. Ama biz mağdur oluyoruz" diye konuştu.

Ücretlerin ne zaman verileceğine dair bir açıklama yapılmadığını belirten işçiler, ücretleri ödene kadar işbaşı yapmayacaklarını söyledi.