Türkiye ile ilgili o iddiaya Suudi Arabistan'dan açıklama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Türkiye'yi 'şeytan üçgeni' içerisinde gösterdiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Prens Salman'ın Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerinden söz ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'dan gelen Türkiye'ye yönelik açıklamalar, Ankara Büyükelçiliği tarafından revize edildi.

Düzenlediği ilk yurt dışı ziyaretinde Mısır'da bir grup gazeteciye konuşan Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın İran, Katar ve Türkiye'yi 'Şer ekseni' olarak nitelediği iddia edilmiş, Salman'ın Türkiye, Katar ve İran'ı teröre destekle suçladığını öne sürmüştü.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK DEĞİL

Haberlerin Türkiye'de gündem olması üzerine Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı olacak Selman'ın Türkiye'yi kastetmediği, Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerine yönelik benzetme yaptığı belirtildi.