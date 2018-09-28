Bakkallarda satılan ilaç Suriyelileri bağımlı yaptı

Ankara’da çok sayıda Suriyeli mülteci kadın ve çocuk, savaş travması kaynaklı depresyon belirtilerini gidermek için bilinçsizce kullandıkları 'Tramadol' isimli ilaç bağımlılık yapınca AMATEM’de tedavi altına alındı.

Ankara'da çok sayıda Suriyeli mülteci kadın ve çocuğun bilinçsizce kullandığı ‘Tramadol' adlı ilaca karşı bağımlılık geliştirdikleri tespit edildi. Hastanelere, üşüme, titreme, bulantı, gözlerde kayma, isteksizlik, ağlama krizleri şikayetleri ile müracaat eden kadınlar uzman hekimlerce psikologlara yönlendirildiler. Bu görüşmelerde kadın ve çocuklar Tramadol'u içince "hastalıklarının geçtiğini" ancak bir kutusu 20 liraya satılan ilacın bir hafta yetmediğini, ikinci kutuyu edinmenin de bütçelerini sarstığını dile getirirken, içmeyince de şikayetlerinin arttığını ifade etti.

Suriyeli mülteciler, yüksek doz ve uzun süreli kullanımın ardından ilacın alınmaması sonucu ortaya çıkan "yoksunluk" belirtilerinin ortadan kaldırılması ve uzun soluklu "bağımlılık tedavisi" için Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlığı Merkezi'ne yönlendirildi. Suriyeli mültecilerin 'bağımlılık' tedavileri özellikle kadınların ilaç hakkında farkındalık sağlamaları ve ilaçtan kurtulmak konusunda istekli olmaları nedeniyle ayaktan yapılıyor.

‘BAĞIMLILIK' BELİRLENDİ

AMATEM'e yönlendirilen Suriyeli kadınlardan biri, ilacı "arkadaş tavsiyesi" ile "uykusuzluk, aşırı kaygı, kesilmeyen boyun ağrısı, en çok da sürekli mutsuzluk" nedeniyle kullanmaya başladığını anlatıyor.

Gazete Duvar'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Tramadol'u aşırı ve uzun süre kullandığı için, içmediğinde yoksunluk hisseden ve bu nedenle de AMATEM'de tedavi gören başka bir Suriyeli mülteci kadın ise şunları söylüyor:

"İçimde bir şey acıyor. Neresi derseniz bilmiyorum. Kalbim mi bilmiyorum. İçim acıyor. Bu ilacı içince içimin acısı geçiyordu."

Suriyeli mülteci kadının anlatımına göre kimi zaman ilaç bir haftadan kısa sürede tükeniyor. Haftada iki kutu ilacın 40 liralık maliyetini karşılamakta zorlandığı için ilacı bir süre kullanmadığında titreme, kusma, aşırı huzursuzluk, terleme gibi tepkilerin oluştuğunu bunları gidermekte zorlandığı için ilaç bağımlısı teşhisi ile Numune Hastanesi'ne yönlendirildiğini anlatıyor.

‘EL NUSRA'DA KULLANMAYA BAŞLAMIŞ'

İki oğlu ‘Tramadol'u uzun süre kullanımı nedeniyle Numune Hastanesi'ne bağlı AMATEM'de tedavi gören Suriyeli mülteci anne, küçük oğlunun Suriye'deyken El Nusra'da olduğunu ve ilaca orada alıştırıldığını belirtiyor. Çocukları, göç ile Türkiye'ye geldikten sonra da kullanmaya devam etmiş. Yaklaşık üç yıldır aralıksız bu ilacı kullanıyor. 22 yaşındaki büyük oğlunun da hikâyesi aynı. Büyük oğlu da El Nusra'da ilacı kullanmaya başlamış. Türkiye'ye geldikten sonra da ilaç kullanmaya devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde ilacın yoksunluğundan kaynaklı olarak kendine zarar vermesi nedeniyle yaralanmaya bağlı tedavisi ile bağımlılık tedavisi AMATEM'le birlikte sürdürülüyor.

İLACIN KULLANIMIN ARDINDAN AİLE İÇİ ŞİDDET

Tramadol kullanımı erkek Suriyeli mülteciler arasında da çok yaygın. İlaç bağımlısı erkeklerin, kullanımın ardından aile üyeleri ile tartışmaya başladığı ve tartışmanın eş ve çocuklara şiddet ile sonuçlandığı da bilgiler arasında. Aile içi şiddet vakalarında Suriyeli erkek mülteciler ertesi gün uyandıklarında yaşadıklarını anımsamadıklarını dile getiriyorlar. Erkek mülteciler, bağımlı olduklarını kabul etmedikleri için bağımlılık tedavisi görmeyi de reddediyorlar.

Altındağ ilçesine bağlı semtlerde bakkal, hatta manav ve kasaplarda Tramadol isimli ilacın satış fiyatı 20 lira. Fakat mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre mahalle dışından da ilacı satın almak için gelenler çoğunlukta. Bakkallar, Tramadol'u el altından satarken fiyatı alıcıya göre de farklılık gösterebiliyor.

UNODC: İSLAMİ CİHAT ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR

UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) geçtiğimiz günlerde açıkladığı uyuşturucu raporunda, Tramadol isimli ilacın Orta Asya'dan dünyaya dağıldığına dikkat çekiliyor. Afrika'da geçen yıl 3 milyon tabletten fazla Tramadol ele geçirildiğinin vurgulandığı raporda, Boko Haram, El Kaide, IŞİD gibi örgütlerin İslami inançlara göre "haram" sayılmadığı için militanlarına bu ilacı dağıttığı belirtiliyor. Raporda, UNODC'nin İlaç Önleme ve Sağlık Şubesi şefi Dr. Gilberto Gerra'nın "Tramadol'un güçlü bir ağrı kesici olduğu kullanıcılara gerçeklikten ve kopma hissi sağlamaktadır" görüşüne de yer veriliyor.