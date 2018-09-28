Huzurevinde yangın

Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzur evinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarı çıkartılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından şu anda bina kontrol edilerek içeride mahsur kalan olup olmadığına dair çalışmaların her ihtimale karşı devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.