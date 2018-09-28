Bursa'da vahşet! Benzin dökerek yaktı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu.

İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini direnmesine rağmen Vatansever'in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever'in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.