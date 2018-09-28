Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, bugün saat 03.26'da merkez üssü Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 78.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
28 Eylül 2018 09:49
Antalya'da korkutan deprem!
Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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