Ege fırtınayı bekliyor: Minik bir tayfun...

Meteoroloji’den dün Orta Akdeniz için tropik fırtına uyarısı geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu uyarıya ilişkin tropik fırtınanın Türkiye’de, Amerika’da görüldüğü gibi bir etki yaratmayacağını belirterek “Sürekli rüzgâr ve şiddetli yağmur olur. Ben buna ‘minik bir tayfun’ diyorum. Marmara Bölgesi’nden Antalya’ya kadar etkili olması bekleniyor. Aydın, Muğla ve İzmir’de kıyıya vurup bitmesi bekleniyor. Su hortumunun biraz daha büyük hali. Büyük bir afet değil. İstanbul’a kadar çıkması da beklenmiyor” dedi.

120 km hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tropik fırtınanın Ege Bölgesi’nin özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi. Açıklamada Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini artırması ve tropik fırtınaya dönüşeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek, Türkiye’nin batı kesimlerini de etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada “Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgâr hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir”ifadeleri kullanıldı.

Adalardan giderse...

Gazetemize konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğu, “ Tropik fırtınanın gücü sıcak deniz suyundan geliyor. Fırtına eğer sıcak olan denizin üstünden giderse şiddeti artar. Ancak adaların üzerinden giderse şiddeti azalabilir” dedi.

Sürekli rüzgâr ve şiddetli yağmur

Tropik fırtınanın Akdeniz’de ara sıra görülen bir olay olduğunu belirten Kadıoğlu, “Bizim kıyılarımızda etkili olmadı. Akdeniz’de denizin içinde ara sıra oluyor. Önümüzdeki günlerde ne kadar zayıflayacağı ya da kuvvetleneceği belli değil. Amerika’da gördüğümüz gibi fırtına olmaz. Sürekli bir rüzgâr ve şiddetli bir yağmur olur. Buna ‘minik bir tayfun’ diyorum. Marmara Bölgesi’nden Antalya’ya kadar etkili olması bekleniyor. Aydın, Muğla ve İzmir’de kıyıya vurup bitmesi bekleniyor. Su hortumunun biraz daha büyük hali. Büyük bir afet değil. İstanbul’a kadar çıkması da beklenmiyor” diye konuştu.

‘Eşyaları içeriye alın’

Kadıoğlu, kıyı kesimlerde yaşayan yurttaşlara ise şu önerilerde bulundu: “Kıyıdaki teknelerin karaya çekilmesi gerekiyor. Çatılar bir problem oluşturabilir. Ağaçların dalları kırılabilir. Tabelalar uçabilir. Balkonda eşya bırakmayın. Özellikle dışarıda bırakılan eşyalar fırtınanın etkisiyle zarara yol açabilir. Bodrum katlarda oturan yurttaşlar su baskınlarına karşın kum torbalarıyla önlem alabilir. İnşaat sahipleri mutlaka ama mutlaka dışarıda kalas, tuğla gibi malzemelerini bırakmamalı.”