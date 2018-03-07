DHA - 'POLNET'teki saat 15.45'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluşurken yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kuyruklarda bekleyen yolcular zaman zaman polis ve görevlilerle tartıştılar. Arızanın devam ettiği ve giriş ve çıkışların manuel olarak yapıldığı öğrenildi.
7 Mart 2018 19:23
Atatürk Havalimanı'nda 'POLNET' kuyruğu
EMNİYET Bilgi Sistemi 'POLNET'te Türkiye genelinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu.
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