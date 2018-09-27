2 ev küle döndü, gözyaşları sel oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yine ahşap olan bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı.

Yangın sonrası iki ev kullanılmaz hale geldi.İnegöl ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki ahşap evde ikamet eden Ahmet Özgül ile Saadet Özgül çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alev topuna dönen ev bitişiğindeki yine Ahmet Özgül’e ait tek katlı ahşap eve de sıçradı. İki ev de alev topuna döndü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ekipleri çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki ev de kullanılmaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Alevleri gören aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, evlerinin yandığını duyup ailesinin yanına gelen yaşlı çiftin kızı Fatma Özgül Demir ise olaya tepki gösterdi. Anne ve babasının yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Fatma Özgül Demir, “Kaç kez belediyeye gittim. Ailemi alıp bir konteyner eve yerleştirin. Bizde de para yok olsa kimseden destek istemem. Sonunda evimiz de yandı. Annem babam evsiz kaldılar. Yetkililerin gerekli desteği vermesini istiyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.