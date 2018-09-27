3. Havalimanı inşaatında 3 işçi daha tutuklandı

Çalışma koşullarının kötülüğü, polis şiddeti ve hakkını arayan işçilerin tutuklanmasıyla gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatı şantiyesinde 12 Eylül Çarşamba günü 17 işçinin yaralandığı servis kazasının ardından direnişe başlayan işçiler şantiyeye basan polisler tarafından gözaltına alınmış, gözaltına alınan 401 işçiden 24’ü tutuklanmıştı.
Tutuklu işçilerin sebest bırakılması beklenirken geçtiğimiz gün, şiddetli yağmura rağmen servislerin geç gelmesini protesto eden işçilerden 4'üdaha gözaltına alındı.
Gözaltıları sosyal medya hesabından duyuran İnşaat-İş Sendikası yüzlerce kişinin katıldığı protestoya polisin müdahale ederek dört işçiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Bu gün akşam saatlerinde ise, gözaltına alınan 4 işçiden üçünün tutuklandığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlarla görüşmeye çalışan avukatlardan alınan bilgiye göre, tutuklanan 3 işçiden birinin adının Emin Irmak olduğu öğrenildi.