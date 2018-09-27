Eşi seri katil tarafından öldürülmüştü: 'Af çıkmasın'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş adamının villasında güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz (47), 2 Ağustos gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, polis, daha önce 7 kişiyi öldürdüğü için 16 yıl hapis cezası alan ve 2017 yılında cezaevinden tahliye olan Hamdi Kaynarpınar'ı cinayet zanlısı olarak yakalamıştı.

Sorgusunda güvenlik görevlisi Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf eden 'Avcı' lakaplı Kaynarpınar, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti. MHP'nin Meclis gündemine taşıdığı af teklifi tartışılırken, seri katil tarafından eşi öldürülen Yıldız Yılmaz (45) Habertürk'e konuştu.

"SERBEST BIRAKTILAR, GELİP EŞİMİ VURDU"

Gözyaşları içinde olayı anlatan Yılmaz, "Yedi kişiyi öldüren Hamdi Kaynarpınar'ı serbest bırakmışlar. Maalesef geldi ve eşim Sami Yılmaz'ı sırtından vurup öldürdü. Sekiz aile darmadağın olduk. Eşim 25 sene Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmişti. Vatanını milletini seven bir insandı" diye konuştu.

"NASIL ÇIKAR BU ADAM"

Yılmaz, eşini öldüren katil zanlısıyla ilgili de şunları söyledi: "7 kişiyi öldüren bu caniyi dışarıya bırakmışlar. Bu adam önceden ağır hapis cezası almış. Onca insanı öldürdüğü için bu adama 'hiç çıkmaz' demişler. Nasıl çıkar bu adam. Duyduğuma göre sadece 16 sene yatmış. Bu caniyi ne hakla serbest bırakıyorlar. Benim iki çocuğum şimdi öksüz kaldı çocuklarım ömür boyu bundan sonra babasız yaşayacaklar. Evime bomba atıldı sanki."

"AF İSTEMİYORUM"

Eşinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Yılmaz, "Eşimi öldüren seri katil Hamdi Kayapınar hakim karşısına çıkarılmadan bu tür canilere af teklifi geldi. Yazık günah değil mi bizlere, kime soruyorlar da af çıkartmak istiyorlar. Kesinlikle af çıkmasını istemiyorum. Ben hukukçu değilim ama 7 kişiyi öldürün insanı niye dışarıya salıyorlar. Önce mağdur ailelere sorulsun. Böyle caniler dışarıda gezerse toplumun huzuru kalmaz. Bir insanı topluma kazandırılacak diye 8 aile maf oldu çıkartılmak istenen affa karşıyım" dedi.