Bunalıma girip evindeki eşyaları balkondan attı

Kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak eve giren polis ekipleri, genç kadını kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getirip, sakinleştirerek hastaneye sevkini sağladı.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen ve daha önce Nazilil Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen C.S.B., bugün saat 09.30 sıralarında Ordu Caddesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp, eline geçirdiği mutfak malzemeleri ve çeşitli eşyaları aşağıya fırlatmaya başladı.

Komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine tedbir amacıyla 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 2 kez aynı şekilde evdeki eşyaları sokağa fırlatan C.S.B.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Ancak, genç kadını ikna edemedi. Bunun üzerine polis, 5'inci kattaki eve kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdi.

C.S.B.'yi kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getiren polis, sakinleşmesini sağladı. Bu sırada aşağıda hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından C.S.B., ifadesine başvurulmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.