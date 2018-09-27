Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu. TSK, imha anına dair görüntü yayınladı.
27 Eylül 2018 18:10
TSK, Kuzey Irak'ta hedefleri böyle imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu. TSK, imha anına dair görüntü yayınladı.
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