27 Eylül 2018 18:10

TSK, Kuzey Irak'ta hedefleri böyle imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu. TSK, imha anına dair görüntü yayınladı.

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