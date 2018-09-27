TSK, Kuzey Irak'ta hedefleri böyle imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu. TSK, imha anına dair görüntü yayınladı.



